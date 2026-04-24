SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Butantan iniciou uma nova etapa de recrutamento para um ensaio clínico que pretende avaliar uma vacina contra a gripe voltada especificamente para a população idosa. A pesquisa busca cerca de 6.900 voluntários com 60 anos ou mais em diferentes regiões do país.

Podem participar homens e mulheres que estejam saudáveis ou com comorbidades tratadas, como diabetes e hipertensão, e clinicamente estáveis. Não serão incluídos indivíduos com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas.

O recrutamento será feito em 15 municípios distribuídos de estados das regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sergipe, Pernambuco e Bahia (veja locais abaixo).

A iniciativa ocorre em um cenário em que a gripe continua sendo uma ameaça relevante à saúde pública, especialmente entre idosos.

Segundo o boletim InfoGripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgado no fim de março, todas as unidades da federação registram tendência de crescimento de casos de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave) nas seis semanas anteriores. O avanço da forma severa de infecção respiratória é puxado pelo aumento de hospitalizações por influenza A, rinovírus e VSR (vírus sincicial respiratório).

Em 2026, já foram notificados 24.281 casos de Srag no país. Desses, 9.443 (38,9%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 9.951 (41%) foram negativos e cerca de 3.085 (12,7%) aguardam resultado.

Durante uma infecção por gripe, idosos são mais propensos a desenvolver complicações devido a fatores como imunossenescência (queda natural da resposta imunológica) e a presença de comorbidades, como diabetes e pressão alta.

A pesquisa do Instituto Butantan vai testar um imunizante chamado "adjuvado", que contém substâncias capazes de aumentar a resposta do sistema imunológico, principalmente de idosos, que naturalmente possuem imunidade reduzida e são mais suscetíveis a complicações da doença.

Segundo pesquisadores responsáveis pelo estudo, o objetivo é avaliar tanto a segurança quanto a resposta imunológica do novo produto em condições mais próximas da vida real.

Na etapa anterior, que contou com cerca de 300 voluntários, os dados iniciais indicaram um perfil de segurança considerado satisfatório por um comitê independente.

O Instituto Butantan é o principal fornecedor da vacina contra gripe utilizada no PNI (Programa Nacional de Imunizações), com produção anual de 80 milhões de doses, segundo a própria entidade. O imunizante é oferecido gratuitamente nas unidades básicas de saúde para grupos prioritários, incluindo idosos.

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CONFIRA OS LOCAIS DE ATENDIMENTO A VOLUNTÁRIOS

Nordeste

- Salvador ? Associação Obras Sociais Irmã Dulce

- Laranjeiras (SE) ? Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS)

- Natal ? Instituto Atena de Pesquisa Clínica

- Recife ? Plátano Centro de Pesquisa Clínica LTDA

Sudeste

- Valinhos (SP) ? A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica

- Serrana (SP) ? Centro de Pesquisa / Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP)

- São José do Rio Preto (SP) ? Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme)

- Campinas (SP) ? Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)

- Ribeirão Preto (SP) ? Centro de Pesquisa Clínica Santa Casa de Ribeirão Preto

- Ribeirão Preto (SP) ? Núcleo de Estudos sobre Infecção Materna, Perinatal e Infantil (NEIMPI)

- São Caetano do Sul (SP) ? Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)

- São Paulo ? CPQuali Pesquisa Clínica

- São Paulo ? Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS

- Belo Horizonte ? Centro de Terapias Avançadas e Inovadoras (CT Terapias UFMG)

- Belo Horizonte ? Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)

- Vitória ? Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (CENDERS) / Vitória Clinical Institute

- Vitória ? Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (CEDOES)

Centro-Oeste

- Campo Grande ? Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Sul

- Porto Alegre ? Hospital São Lucas da PUC-RS

- Porto Alegre ? Hospital Moinhos de Vento