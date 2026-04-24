SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar atirou e atingiu dois homens que tentavam assaltar um motociclista, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (24).

O caso ocorreu na altura do número 2.933 da avenida Cupecê, que liga a região da ponte do Morumbi ao centro de Diadema, na Grande Sâo Paulo.

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, o PM havia terminado seu turno de trabalho e estava se deslocando pela avenida quando viu dois homens em uma motocicleta roubando um homem que também estava em uma moto.

O policial desceu do carro e deu voz de prisão aos suspeitos, mas, segundo a PM, eles atiraram. Houve troca de tiros e os dois assaltantes foram atingidos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou os feridos ao Pronto-Socorro Saboya. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Foram apreendidas duas armas de fogo com os suspeitos, sendo um revólver calibre 32 e uma pistola 7.65.

A vítima e o policial não foram atingidos.

A ocorrência segue em andamento e o caso será registrado no 98° DP (Jardim Miriam), segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).