SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois amigos de 18 anos, que faziam bico de entregadores, morreram atropelados na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, na noite de quarta-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 22h, no km 13, perto da saída para Diadema.

Segundo a Polícia Militar, eles estavam em uma motocicleta e teriam sido fechados por um caminhão e foram parar no canteiro central. As mercadorias caíram e ficaram espalhadas na pista.

Guilherme Guimarães, que pilotava a moto, e o amigo Nicolas Wagner Portela, que estava na garupa, entraram na pista para recolher as mercadorias e foram atingidos por uma caminhonete.

Segundo relato do motorista do veículo à polícia, os dois estavam no meio da rodovia e ele não conseguiu parar o carro, atropelando Guilherme. Ao tentar desviar, atingiu Nicolas.

O motorista, de 57 anos, permaneceu no local do acidente e prestou socorro às vítimas.

A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados. A moto em que estavam as vítimas ficou destruída e foi conduzida ao pátio do 97° DP (Americanópolis), de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pelo 26° DP (Sacomã). O motorista responderá em liberdade.