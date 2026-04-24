RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas ficaram feridas após serem baleadas durante uma festa em homenagem a São Jorge na rua Pedro Borges, na comunidade Para Pedro, em Irajá, na zona norte do Rio, na quinta-feira (23). De acordo com testemunhas, dois homens, que estavam em uma motocicleta, fizeram os disparos.

Equipes levaram as vítimas para o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá. O estado de saúde dos feridos é estável.

Segundo a Polícia Militar, entre os cinco feridos, dois tinham antecedentes criminais, e contra um deles havia mandado de prisão.

Testemunhas indicam que os suspeitos seriam integrantes de uma facção rival à que atua no tráfico de drogas na comunidade Para Pedro. Os responsáveis pelos disparos seriam do Comando Vermelho.

O caso é investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a forma como se deram os crimes.

A mesma unidade também investiga um ataque ocorrido horas depois que seria do Terceiro Comando Puro (TCP), que tem influência na comunidade Para Pedro, ao morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, ainda na zona norte, dominado pelo CV.

A ação, com disparos de tiros, seria uma represália ao que ocorreu na Para Pedro. De acordo com a corporação, não houve registro de feridos no Juramento.