SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave da LATAM Airlines colidiu com um avião da Aerolíneas Argentinas durante uma manobra na pista de táxi do Aeroporto Arturo Merino Benítez, na noite de quarta-feira (22), antes da decolagem.

O Airbus A321 da Latam, de matrícula CC-BEJ, realizava o taxiamento para cumprir o voo LA756, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, quando a ponta da asa (winglet) atingiu o profundor direito de um Boeing 737-800 da Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-FVN.

A aeronave argentina também se preparava para decolar, em voo com destino ao Aeroparque, em Buenos Aires.

Após a colisão, os aviões foram separados e retornaram aos portões de embarque, onde os passageiros foram desembarcados. No caso da Latam, uma aeronave reserva foi acionada, e o voo para São Paulo decolou cerca de quatro horas depois.

Já o voo da Aerolíneas Argentinas foi cancelado, e os passageiros foram realocados em outras operações da companhia, sem envio de uma aeronave substituta.

Em nota, a Latam informou que ativou seus protocolos de segurança e que todos os passageiros foram reacomodados em outro voo, que partiu na madrugada de quinta-feira (23). A Aerolíneas Argentinas, por sua vez, afirmou que a colisão causou danos leves à sua aeronave.

A Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente, segundo a imprensa chilena.

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