SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem belga suspeito de tentar fugir do Brasil após torturar e extorquir um canadense foi preso na madrugada desta sexta-feira (24) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Homem tentava embarcar para a Colômbia quando foi preso no aeroporto. A ação foi feita por agentes da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) com apoio da Polícia Federal, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Investigação aponta que o belga manteve a vítima em cárcere por dois dias em um apartamento no Centro do Rio. Durante o período, ele teria exigido o pagamento de 5 mil dólares canadenses (equivalente a R$ 18.370) e submetido o canadense a agressões e ameaças.

Homem torturou vítima com uma faca e "quase amputou um dos dedos" do canadense, segundo a polícia. Mesmo ferido, a vítima conseguiu escapar e procurar atendimento médico.

Mesmo com a vítima hospitalizada, o investigado teria mantido a extorsão por mensagens. De acordo com a Polícia Civil, ele continuou a ameaçar o canadense e a pedir mais dinheiro.

Apurações indicam que a coerção já ocorria desde o Canadá, onde a vítima teria pago 35 mil dólares canadenses. A polícia diz ainda que o belga é reincidente e tem histórico criminal no país de origem.

Os agentes não explicaram qual é a ligação entre os dois estrangeiros e nem por que o canadense veio até o Brasil se era ameaçado anteriormente. O UOL não teve acesso ao nome do preso e ao nome da vítima.