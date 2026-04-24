SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Município suspendeu edital da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a contratação de empresa fornecedora de soluções de monitoramento e análise de imagens do programa Smart Sampa.

Previsto para abrir esta sexta-feira (24), o edital foi questionado por representantes de concorrentes. Na decisão, publicada em Diário Oficial no último dia 17, o conselheiro Roberto Braguim atribuiu a suspensão à complexidade do tema e a proximidade do certame com o feriado de Tiradentes, na última terça-feira (21).

Em nota, por meio da Prodam, responsável pela contratação, a gestão municipal afirmou que que foi comunicada da decisão do TCM e "está concluindo os esclarecimentos técnicos necessários para que o chamamento público seja retomado."