SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema de sinalização interrompeu a circulação da linha 17-ouro do monotrilho na manhã desta sexta-feira (24), menos de um mês após a inauguração. Segundo o Metrô de São Paulo, a operação já foi normalizada.

De acordo com a companhia, a interrupção ocorreu entre 10h e 11h50, período em que os passageiros foram atendidos por ônibus gratuitos do sistema Paese no trecho entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas.

Em nota, o Metrô informou que a falha foi provocada por uma "interferência no sistema de sinalização" e que equipes de manutenção atuaram para restabelecer a circulação dos trens. A empresa também lamentou os transtornos causados aos passageiros.

Inaugurada em 31 de março, a linha 17-ouro opera atualmente em horário reduzido, das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira, período dedicado a ajustes técnicos e ao amadurecimento do sistema. Segundo o Metrô, a operação segue protocolos de segurança com foco na confiabilidade do serviço.

O monotrilho liga a estação Morumbi às proximidades do Aeroporto de Congonhas e faz conexão com outras linhas da rede, como a 4-amarela e a 5-lilás, além de integração com a 9-esmeralda.

Na fase inicial, o sistema opera com intervalos de cerca de sete minutos entre os trens e sem cobrança de tarifa.

FALHA CAUSA LENTIDÃ NA LINHA 9-ESMERALDA

A linha 9-esmeralda, operada pela ViaMobilidade, também apresenta problemas desde a manhã desta sexta (24).

Os trens circulam em via única e com maiores intervalos devido a uma intercorrência na rede aérea no trecho entre as estações Autódromo e Jurubatuba. Segundo a concessionária, a circulação deve ser normalizada por volta das 15h.

Entre Jurubatuba e Osasco, a operação segue normalmente. Ônibus do sistema Paese foram acionados para atender os passageiros no trecho afetado.

Em nota, a empresa informou que equipes de manutenção atuam no local e que os passageiros estão sendo orientados nas estações.