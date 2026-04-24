SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Município suspendeu edital da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para contrato de parceria com empresa fornecedora de soluções tecnológicas para transformar o programa Smart Sampa em um produto a ser vendido a outras cidades, estados e até entidades privadas.

Previsto para abrir esta sexta-feira (24), o edital foi questionado por representantes de concorrentes. Na decisão, publicada em Diário Oficial no último dia 17, o conselheiro Roberto Braguim atribuiu a suspensão à complexidade do tema e a proximidade do certame com o feriado de Tiradentes, na última terça-feira (21).

O contrato prevê um modelo de parceria para a criação de uma espécie de solução tecnológica de monitoramento para ser vendida como produto. O contrato não prevê pagamentos, e a empresa escolhida se propõe a participar de apresentações e investir tempo e tecnologia em possíveis negociações de venda.

A Prodam, responsável pelo contrato, ficaria com a parte comercial e institucional, e a empresa parceria, com a parte técnica, incluindo os softwares de monitoramento e reconhecimento facial.

Em nota, a Prodam afirmou que que foi comunicada da decisão do TCM e "está concluindo os esclarecimentos técnicos necessários para que o chamamento público seja retomado."