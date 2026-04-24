BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Espírito Santo pediu a prisão do homem suspeito de dirigir o carro que capotou e matou Sara Gimenes Torres, 22, em Cariacica, na Grande Vitória, na última terça-feira (21).

A jovem estava no banco do passageiro e era namorada do suspeito, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades.

A polícia divulgou um vídeo que mostra o veículo no qual a vítima estava, um Toyota Etios, participando de um suposto racha com outros dois carros na rodovia Leste-Oeste, no bairro Castelo Branco, mesma via onde ocorreu o capotamento.

O pedido de prisão foi encaminhado ao Judiciário. A reportagem não identificou a defesa do suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, outra mulher estava no banco traseiro do veículo e teve escoriações. Ela afirmou aos policiais ser amiga de Sara e que o condutor era namorado da vítima. O homem fugiu antes da chegada da PM.

A amiga disse aos militares não saber a dinâmica do acidente. Relatou apenas que o carro em que estavam trafegava pela via quando uma BMW passou em alta velocidade. A próxima lembrança dela era de Sara já ferida, segundo o registro policial.

A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, mas morreu na chegada à unidade.