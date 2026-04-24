SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Estou vivo. Bem forte, nutrido. Andei todo o país. Perna grossa, forte", essas foram as primeiras palavras ditas pelo professor universitário que estava desaparecido ao reencontrar a família.

O homem, que não teve o nome e idade revelados, perdeu contato com os parentes havia mais de cinco anos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar Rodoviária às margens da rodovia Washington Luís (SP-310).

O reencontro ocorreu em Araraquara, na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, na última terça-feira (21).

A mãe dele contou aos policiais que não acreditava mais que o professor estivesse vivo. No vídeo do reencontro ela só conseguia repetir a frase "meu filho, meu filho", em meio às lágrimas enquanto o abraçava.

Apesar do vídeo e de ter posado para fotos no posto policial, a família, que foi localizada em Osasco, na Grande São Paulo, pediu privacidade e que os nomes não fossem divulgados.

Um familiar, identificado apenas como Rogério, gravou um depoimento sobre o caso, postado pela própria polícia.

"Na tarde de ontem, nós recebemos uma ligação a respeito do paradeiro de um parente que estava desaparecido há cinco anos. Recebemos uma ligação da Polícia Rodoviária de Araraquara que ele estaria na base do quilômetro 273, e a polícia, com uma natureza muito humana, um trabalho social maravilhoso, que a gente tem muito a agradecer, conseguiu fazer com que ele nos aguardasse. Enfim, deu todo apoio, cuidado e atenção a ele", disse.

O familiar comemorou o reencontro.

"E aí a mãe pode reencontrar o filho. A gente tinha, realmente, dúvida se ainda tava vivo e foi um reencontro maravilhoso. E, através desse vídeo, é o mínimo que a família tem de tornar público, agradecer e mostrar a relevância do trabalho da polícia", afirmou.

PROFESSOR FOI ENCONTRADO ÀS MARGENS DE RODOVIA

O professor universitário foi localizado caminhando às margens da rodovia, no trecho de Taquaritinga, interior de São Paulo.

O homem foi encontrado na terça-feira (21) pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), do 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Os agentes faziam patrulhamento quando viram o homem caminhando às margens da via. Em razão dos riscos de atropelamento, eles fizeram uma abordagem preventiva e pediram sua identificação. Nesse momento, constataram que ele era um professor universitário desaparecido, cujo boletim de ocorrência registrado pelos parentes, anos atrás, permanecia sem solução, segundo a Polícia Militar.

Durante conversa com os policiais, o professor revelou que enfrentava problemas pessoais quando desapareceu, sem manter qualquer contato com seus familiares.

A mãe dele foi prontamente ao local indicado pelos policiais e o reencontro com o filho aconteceu na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, em Araraquara.

A mulher ficou bastante emocionada e disse que não acreditava que o filho ainda estivesse vivo.