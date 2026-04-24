A nova vacina do Butantan possui uma substância em sua composição para aumentar a proteção contra a gripe em idosos, que naturalmente possuem imunidade reduzida e são mais suscetíveis a complicações da doença.

Podem participar homens e mulheres de 60 anos ou mais que estejam saudáveis ou com comorbidades tratadas, como diabetes e hipertensão, e clinicamente estáveis. Não serão aceitos indivíduos com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas.

A população de 60 anos ou mais enfrenta um processo chamado de imunossenescência, que faz com que a resposta protetora às infecções e às vacinas contra a gripe seja menor em comparação à população adulta ou adolescente", explica a gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Butantan Carolina Barbieri, responsável pelo estudo.

Em razão desta particularidade, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma nova vacina contra a gripe. "É uma vacina aprimorada, adjuvada, a fim de gerar uma maior proteção e evitar ainda mais complicações, hospitalizações e óbitos pelo vírus influenza entre os mais velhos, afirma Carolina Barbieri.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os participantes voluntários serão acompanhados durante seis meses. Na primeira etapa do estudo, que teve início em janeiro de 2026, com 300 voluntários, o imunizante demonstrou um perfil de segurança satisfatório, de acordo com a avaliação do Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança.

A nova fase amplia o número de participantes para 6,9 mil e dá continuidade à avaliação de segurança e resposta imune da vacina. Poderão participar residentes de 15 municípios brasileiros:

Bahia: Salvador

Sergipe: Laranjeiras

Rio Grande do Norte: Natal

Pernambuco: Recife

São Paulo: Valinhos, Serrana, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Paulo.

Minas Gerais: Belo Horizonte

Espírito Santo: Vitória

Mato Grosso do Sul: Campo Grande

Rio Grande do Sul: Porto Alegre

Os interessados deverão procurar os centros de pesquisa de seus municípios, conforme os endereços abaixo:

Nordeste

- Associação Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador (BA)

- Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Laranjeiras (SE)

- Instituto Atena de Pesquisa Clínica - Natal (RN)

- Plátano Centro de Pesquisa Clínica LTDA - Recife (PE)

Sudeste

- A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica - Valinhos (SP)

- Centro de Pesquisa S / Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP) - Serrana (SP)

- Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME) - São José do Rio Preto (SP)

- Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) - Campinas (SP)

- Centro de Pesquisa Clínica Santa Casa de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto (SP)

- Núcleo de Estudos sobre Infecção Materna, Perinatal e Infantil (NEIMPI) - Ribeirão Preto (SP)

- Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - São Caetano do Sul (SP)

- CP Quali Pesquisa Clínica - São Paulo (SP)

- Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS - São Paulo (SP)

- Centro de Terapias Avançadas e Inovadoras - CT Terapias Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte (MG)

- Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) - Belo Horizonte (MG)

- Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (CENDERS) / Vitória Clinical Institute - Vitória (ES)

- Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (CEDOES) - Vitória (ES)

Centro-Oeste

- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campo Grande (MS)

Sul

- Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) - Porto Alegre (RS)

- Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre (RS)

Tags:

gripe | idosos | Instituto Butanta | vacina