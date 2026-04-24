SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) analisa duas denúncias feitas contra o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), após suspeitas de que servidores públicos teriam sido usados para abrir um buraco na rua sem necessidade para gravação de um vídeo.

Segundo o órgão, foram registradas duas notícias de fato sobre o caso, que estão em fase inicial de análise. As representações foram apresentadas pelo ex-prefeito José Crespo e pelo vereador Raul Marcelo (Psol), com base em relatos de servidores do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Sorocaba.

De acordo com as denúncias, equipes da autarquia e de empresas terceirizadas teriam sido mobilizadas em 9 de abril, no Jardim Leocádia, para abrir e fechar uma vala em via pública sem necessidade técnica, com o objetivo de viabilizar a gravação de um vídeo sobre recapeamento para redes sociais.

A intervenção coincidiu com a gravação de um vídeo de 19 segundos em que Manga, conhecido como prefeito tiktoker, empurra um personagem para dentro de uma vala com água escura antes de apresentar ações de recapeamento e encerrar com um bordão sobre a cidade.

O conteúdo alcançou milhões de visualizações. O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de documentos e relatos sobre a execução do serviço.

Segundo o vereador Raul Marcelo, ao menos dez servidores do Saae teriam sido mobilizados, além do uso de retroescavadeira e outros equipamentos públicos.

"O prefeito deve ser investigado sob a ótica da lei de improbidade administrativa, posto que tem auferido vantagens e renda com o acervo da prefeitura e da administração indireta, isto é, com a utilização de servidores, maquinários, dentre outros elementos públicos", afirmou.

Em nota, a Prefeitura de Sorocaba disse que a vala foi aberta para uma obra de manutenção na rede de esgoto. Segundo a administração, houve a troca de uma abraçadeira danificada e o serviço foi concluído no mesmo dia, com a recomposição do pavimento da via.

A gestão afirma ainda que a intervenção partiu de uma solicitação devidamente registrada e que todas as ordens seguem fluxo interno de controle, garantindo a rastreabilidade das demandas.

O republicano chegou a ser afastado do cargo por 145 dias no âmbito da Operação Copia e Cola, que apura suspeitas de corrupção em contratos da saúde, mas retornou ao cargo após decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal). O caso deve ser analisado pela Corte entre os dias 1º e 11 de maio.

Eleito prefeito em 2020, ao derrotar Jaqueline Coutinho (PSL), Manga foi reeleito no ano passado em primeiro turno, com 73,75% dos votos válidos.