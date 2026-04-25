SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A imagem de um reencontro entre mãe e filho comoveu as redes sociais e causou repercussão nesta semana em São Paulo. Um professor universitário que era considerado desaparecido nos últimos cinco anos foi encontrado andando às margens de uma rodovia. A polícia acionou a família, que se deslocou a uma base operacional, e o abraçou em celebração.

Entenda a seguir o que se sabe sobre o caso.

Onde e como o professor foi encontrado?

Ele foi encontrado às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho de Taquaritinga, interior de São Paulo. A localização ocorreu na terça-feira (21) pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), do 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Os agentes faziam patrulhamento quando viram o homem caminhando às margens da via. Em razão dos riscos de atropelamento, eles fizeram uma abordagem preventiva e pediram sua identificação. Nesse momento, constataram que ele era um professor universitário desaparecido, cujo boletim de ocorrência registrado pelos parentes, anos atrás, permanecia sem solução, segundo a Polícia Militar.

Como se deu o desaparecimento?

Durante conversa com os policiais, o professor revelou que enfrentava problemas pessoais quando desapareceu, sem manter qualquer contato com seus familiares.

Onde foi o reencontro?

O reencontro ocorreu em Araraquara, na Base Operacional da PM.

Qual foi a reação da família ao saber da localização?

Um familiar, identificado apenas como Rogério, gravou um depoimento sobre o caso, postado pela própria polícia.

"Na tarde de ontem, nós recebemos uma ligação a respeito do paradeiro de um parente que estava desaparecido há cinco anos. Recebemos uma ligação da Polícia Rodoviária de Araraquara que ele estaria na base do quilômetro 273, e a polícia, com uma natureza muito humana, um trabalho social maravilhoso, que a gente tem muito a agradecer, conseguiu fazer com que ele nos aguardasse. Enfim, deu todo apoio, cuidado e atenção a ele", disse.

O familiar comemorou o reencontro. "E aí a mãe pode reencontrar o filho. Foi um reencontro maravilhoso. E, através desse vídeo, é o mínimo que a família tem de tornar público, agradecer e mostrar a relevância do trabalho da polícia", afirmou.

A mãe dele contou aos policiais que não acreditava mais que o professor estivesse vivo. No vídeo do reencontro ela só conseguia repetir a frase "meu filho, meu filho", em meio às lágrimas enquanto o abraçava.

Como estava o professor quando foi encontrado?

"Estou vivo. Bem forte, nutrido. Andei todo o país. Perna grossa, forte", foram as primeiras palavras ditas por ele, que não teve o nome e idade revelados.

Apesar do vídeo e de ter posado para fotos no posto policial, a família, que foi localizada em Osasco, na Grande São Paulo, pediu privacidade.