SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um turista belga foi preso na madrugada de sexta-feira (24), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sob a suspeita de torturar e extorquir outro estrangeiro, um canadense, durante dois dias.

A prisão, realizada por policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, com apoio da Polícia Federal, impediu a fuga do turista.

Segundo as investigações, o homem manteve a vítima em cárcere privado em um apartamento no centro do Rio. Durante dois dias, ele teria exigido o pagamento de US$ 5 mil e submetido o canadense a atos de violência.

Além de ameaças, o suspeito teria usado uma faca para torturar e chegou ao ponto de quase amputar um dos dedos da vítima. Ferido, o canadense conseguiu fugir e procurou atendimento médico.

As ameaças continuaram no hospital, por meio de mensagens que exigiam dinheiro. De acordo com a polícia, o canadense começou a ser extorquido antes de chegar ao Brasil, tendo pago US$ 35 mil ao turista belga. A ligação entre os dois não foi explicada.

O suspeito, segundo as investigações, tem histórico criminal em seu país de origem.

O belga foi preso no momento em que tentava embarcar para a Colômbia. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão e tortura.