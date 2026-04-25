SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 80 anos perdeu mais de R$ 4.000 após cair em um golpe na última quinta-feira (23) em um caixa eletrônico no Jardim Vista Alegre, em Campinas, a 94 quilômetros de São Paulo.

O golpe aconteceu em um caixa eletrônico de supermercado. O cartão da vítima ficou preso no caixa durante uma tentativa de saque. Ao oferecer ajuda, um homem na fila trocou o cartão original por outro sem que o idoso percebesse, confirmou ao UOL a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Nesse tipo de golpe, o criminoso também observa a digitação da senha. Enquanto finge ajudar, ele observa o idoso digitar a chave. Quando retira o cartão do caixa, ele entrega ao idoso outro semelhante, mas de outra pessoa ou mesmo cancelado.

Imagens de segurança mostram que o criminoso não agiu sozinho. "A ação foi realizada com a ajuda de mais dois comparsas", diz a SSP em nota.

O trio fingia esperar na fila. Assim que trocou o cardão do idoso, os três homens fugiram do supermercado sem usar o caixa eletrônico.

Às 9h33, o filho da vítima pediu ao banco para bloquear a conta. Antes do bloqueio, porém, os golpistas já haviam gasto R$ 4.053,31 em uma casa lotérica.

"Foram movimentados mais de R$ 4 mil na conta da vítima", disse a SSP-SP, em nota.

A polícia registrou a ocorrência como furto por meio de fraude. A investigação do caso acontece no 9º Distrito Policial de Campinas.