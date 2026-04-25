SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo terá mudança de tempo neste domingo (26), com possibilidade de rajadas de vento e pancadas de chuva em várias regiões.

Frente fria se aproxima do estado. Segundo a Defesa Civil, a combinação de uma frente fria vinda do oceano com o calor e a alta umidade causará instabilidade. Na prática, há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ser acompanhadas por raios e rajadas de vento.

A manhã de domingo será de sol, e a mudança começa à tarde. As regiões do estado que devem ser mais atingidas são a sul e a sudeste. De acordo com o Climatempo, na Grande São Paulo, há possibilidade de pancadas de chuva à noite.

As chuvas se espalham por todo o estado na segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas ao longo do dia, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento, com maior impacto nas regiões sul e sudeste paulistas.

Previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias, segundo o Climatempo:

- Domingo: 19°C (mínima) e 31°C (máxima) - 4,8 mm

- Segunda-feira: 20°C (mínima) e 28°C (máxima) - 14,9 mm

- Terça-feira: 19°C (mínima) e 27°C (máxima) - 9,2 mm

- Quarta-feira: 19°C (mínima) e 31°C (máxima) - 0 mm

Rio de Janeiro e sul de Minas podem ter chuva na tarde de domingo. A partir de segunda, precipitações devem chegar à região serrana fluminense e à Zona da Mata mineira.

Frente fria atingirá a região Sul

No Sul do país, a frente fria deve atingir Santa Catarina e Paraná. Há previsão de fortes pancadas de chuva no decorrer do domingo, de acordo com o Climatempo.

No Rio Grande do Sul, a tendência é que chova no norte do estado. Nas regiões sul e leste do estado, os moradores devem sentir fortes rajadas de vento no domingo e na segunda-feira, devido a um ciclone extratropical na região de Buenos Aires, na Argentina, e na costa do Uruguai.