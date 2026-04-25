SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um morador de rua foi esfaqueado e morto dentro do terminal Princesa Isabel, no centro de São Paulo, na manhã deste sábado (25). A morte ocorreu após uma briga com um outro homem em situação de rua, segundo a polícia. A vítima foi identificada como Natanael Pereira dos Santos.

O crime ocorreu por volta das 9h30 e o corpo permaneceu no local até 15h30, quando foi removido por um carro do IML (Instituto Médico Legal).

O terminal não foi fechado. Passageiros que passavam pelo local se deparavam com o corpo coberto por uma manta metálica e pelo sangue em uma das plataformas.

Funcionários da área da saúde disseram conhecer o homem, que havia sido medicado por eles minutos antes. Ele fazia tratamento contra tuberculose, e recebeu atendimento às 9h08 deste sábado.

Funcionários o classificaram como um homem educado, que não se envolvia em brigas.

O suspeito foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) e não teve a identidade revelada. Ele ficou preso no 2° DP (Bom Retiro), que investigará o caso.

A cidade de São Paulo registrou 74 vítimas de homicídio doloso em janeiro e fevereiro, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. O número é menor do que as 95 vítimas do mesmo período do ano passado.