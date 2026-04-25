RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (23) sob suspeita de manter uma adolescente em uma casinha de cachorro, no quintal de uma residência em Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi encontrada deitada no interior de um canil, em um ambiente descrito como insalubre, com acúmulo de lixo e forte odor. De acordo com a investigação, ela não tinha acesso à rua, não estava matriculada na escola e recebia alimentação de forma precária.

Após passar por audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito. O nome dele não foi divulgado. A reportagem não identificou a defesa.

De acordo com a decisão da Justiça, o homem deverá cumprir medidas cautelares, como a proibição de sair do estado sem autorização judicial e a obrigação de comparecer periodicamente à Justiça para informar e justificar suas atividades.

A decisão, proferida pelo Plantão Judiciário do Interior, determinou a liberação imediata do jovem após verificar a ausência dos requisitos legais necessários para a manutenção da prisão preventiva.

O caso veio à tona após o Conselho Tutelar do município procurar a polícia com base em denúncias sobre a situação da adolescente, que seria namorada do investigado.

Em vídeos publicados nas redes sociais e posteriormente apagados, a jovem afirmou que não foi vítima de tortura nem mantida em cárcere e que mantinha uma relação consensual com o homem, com quem diz viver. Ela também contestou a prisão e disse que não houve comprovação de agressões.

A Polícia Civil informou que o auto de prisão em flagrante foi homologado pela Justiça e que o caso segue sob investigação.

Segundo a corporação, o homem já havia sido preso anteriormente, em janeiro deste ano, por tráfico de drogas.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Santana do Ipanema, por meio de redes sociais, em busca de informações sobre a atuação do Conselho Tutelar no caso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.