SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 39 anos foi preso em flagrante após assaltar um mercado e ser baleado pelo dono do estabelecimento em Barueri, na Grande São Paulo.

O assalto ocorreu na manhã de quarta-feira (22). O suspeito abordou o proprietário do mercado, no bairro Vila Silvestre da Cruz Preta, e exigiu o dinheiro do caixa.

O dono do estabelecimento entregou R$ 110 e reagiu. Após dar a quantia ao assaltante, a vítima atirou contra o homem, que tentou fugir correndo do local, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O assaltante foi atingido na perna e caiu na rua. Vídeos nas redes sociais mostram o suspeito implorando para não ser morto antes de ser levado ao pronto-socorro do Engenho Novo pela Polícia Militar.

A polícia prendeu o homem em flagrante por roubo. Os agentes recuperaram os R$ 110 e apreenderam uma pistola garrucha calibre 22 e a motocicleta usada no crime.

A arma do comerciante também foi apreendida. Apesar de o dono do mercado possuir o registro legal do armamento, a polícia recolheu a arma para a investigação do caso.