SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois brasileiros foram presos em Portugal durante uma operação contra o tráfico de drogas na quinta-feira (23). Cerca de uma tonelada de cocaína em "elevado estado de pureza" foi encontrada em sacos de açúcar de 50 quilos, a maior apreensão já feita pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Braga, segundo autoridades do país.

A droga chegou em uma carga de dez contêineres de mercadorias importadas da América do Sul, ainda de acordo com a polícia. Estava há cerca de dois meses no Porto Marítimo de Leixões, em Matosinhos, no norte de Portugal.

Os dois brasileiros são Marcelo Sousa Costa e Douglas Soriano Júnior, que se apresentaram à Justiça como empresários. A defesa afirma que ambos não têm "qualquer conexão" com a droga apreendida. Um terceiro homem também foi preso, de nacionalidade portuguesa.

Em nota à imprensa, o advogado dos brasileiros, Eduardo Maurício, afirmou que entrará com um pedido "de alteração de medida de coação".

"Ambos os empresários são presumidos inocentes até que o processo transite em julgado (não tendo qualquer conexão com a droga apreendida), sendo que ainda está em fase de investigação, sem uma conclusão policial", destacou.

A chamada Operação White Sugar investiga, desde dezembro, sociedades comerciais constituídas em Portugal suspeitas de tráfico internacional de drogas por via marítima, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os trabalhos foram conduzidos em colaboração com a Autoridade Tributária e Aduaneira.