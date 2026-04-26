SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump é retirado às pressas de jantar com jornalistas após barulho de tiros, ataque a bomba mata 14 na Colômbia e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (26)

Governo Trump

Trump é retirado às pressas de jantar com jornalistas após barulho de tiros. O presidente americano disse que o atirador detido é 'lobo solitário' e não está claro o motivos dos disparos.

Guerra no Irã

Trump cancela viagem de comitiva para negociações com Irã, que apresenta exigências e se retira do Paquistão. País persa não revelou quais seriam as condições para encerrar conflito.

Investimento

Quase um terço da população diz não ter reserva de emergência, mostra Anbima/Datafolha. Previsão é que 8,7 milhões de pessoas comecem a investir em produtos financeiros este ano.

Todas

Manifestação em São Paulo pede aprovação do PL que criminaliza a misoginia. Participantes, majoritariamente mulheres, se reuniram na avenida Paulista. Presidente da Câmara anunciou criação de grupo para debater PL .

BETs no Brasil

Bets ilegais alcançam até metade do setor de apostas no país, e operações policiais não surpreendem, diz associação. Plínio Lemos Jorge, da Associação Nacional de Jogos e Loterias, afirma que investigações sobre movimentação bilionária de firmas irregulares eram esperadas.

Agronegócio

Lideranças do agronegócio criticam fim da escala 6x1 na abertura da Expozebu. Presidente da ABCZ pede que parlamentares votem contra proposta do governo Lula.

Cotidiano

O que se sabe sobre o professor universitário que foi localizado em rodovia do interior de SP. Homem passou cinco anos desaparecido e foi localizado nesta semana pela PM andando às margens de pista.

Filmes

Longa católico da Brasil Paralelo custou R$ 5 milhões e nasceu na Cidade de Deus. Diretor Breno Moreira filmou em película e apostou no 16 mm. Filmes foram revelados na Bélgica por falta de laboratório no Brasil.

Eleições 2026

Ciro diz que, se 'tivesse juízo', não disputaria mais a Presidência, mas decidirá apenas em maio. Ex-ministro, agora no PSDB, afirma que se sentiu 'profundamente humilhado' na campanha de 2022.

Sertanejo

Cantor Leonardo sofre acidente e aparece com os olhos roxos e inchados. Sertanejo conta que bateu com a cabeça na canoa enquanto pescava no Pantanal. No hospital, ele contou que irá manter a agenda de shows.

LGBTQIA+

Cássia Kis é acusada de transfobia em banheiro de shopping no Rio. Mulher trans diz ter sido impedida de usar banheiro feminino e relata constrangimento em vídeo. Procurada, a atriz não se manifestou.