SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest aplica neste domingo (26) o simulado da primeira fase do vestibular 2027. A prova começa às 13h e termina às 18h. Os portões abrem ao meio-dia.

Participam 25.747 inscritos, distribuídos em cidades de São Paulo. O exame replica as condições da prova oficial e serve como treino para os candidatos.

A prova já seguirá o novo formato do exame e terá 80 questões inéditas de múltipla escolha --dez a menos que o modelo anterior-- e cinco horas de duração. Os itens foram preparados pela banca da Fuvest com base no conteúdo previsto para o exame e passam a integrar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, numa tentativa de dar mais tempo para a resolução das questões.

Para entrar na sala, é obrigatório apresentar documento de identidade, em formato físico ou digital, e levar caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. Sem documento válido, o candidato não faz a prova.

O gabarito e as questões serão divulgados na segunda-feira (27). O desempenho individual sai em 11 de maio, com comparação geral, por área e pelo tipo de vaga.

A prova cobrará disciplinas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do ensino médio, como arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, matemática, língua portuguesa, química e sociologia. Como na edição anterior, poderá haver questões interdisciplinares

A edição da Fuvest 2026, aplicada no ano passado, já havia trazido novidades ao exame. As questões passaram a ter abordagem mais interdisciplinar e incluíram de forma mais direta conteúdos de filosofia, sociologia, artes e educação física.

A Fuvest também prevê um segundo simulado neste ano, em 26 de julho.

CONFIRA AS CIDADES QUE RECEBERAM O SIMULADO:

Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba

ITENS PERMITIDOS:

- Documento de identidade (físico ou digital)

- Caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente

- Água em embalagem transparente

- Alimentos leves

- Lápis ou lapiseira

- Borracha

- Apontador

- Régua transparente

- Itens médicos autorizados previamente

ITENS PROIBIDOS:

- Celular e qualquer equipamento eletrônico

- Relógio de qualquer tipo

- Calculadora

- Smartwatch ou dispositivos vestíveis

- Computador ou tablet

- Fones de ouvido ou reprodutor de áudio

- Material impresso ou anotações

- Caneta marca-texto ou hidrográfica

- Corretivo

- Compasso

- Boné, chapéu ou gorro

- Óculos de sol

HORÁRIOS

12h - Abertura dos portões 13h - Início da prova 18h - Término da prova