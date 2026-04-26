SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tempo quente e seco registrado nos últimos dias se despedirá de São Paulo neste domingo (26), com a chegada de uma frente fria e de baixa pressão no início da semana. A previsão é de pancadas de chuva de moderadas a intensas entre a segunda-feira (27) e a terça-feira (28), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

A previsão é de um domingo ensolarado na capital paulista, com poucas nuvens e temperaturas de 19ºC a 30ºC. Há a tendência de formação de nebulosidade entre o fim da tarde e a noite, mas com baixa probabilidade de chuva.

Situação distinta é esperada para a segunda, com a propagação de uma frente fria pelo oceano, que, associada à baixa pressão atmosférica, resultará em pancadas de chuva entre o meio da tarde e noite.

Há chance de rajadas de vento acima de 45 km/h. A temperatura deve variar de 19ºC a 28ºC, ainda de acordo com o CGE.

Chuvas intensas em diversos estados; ciclone derruba temperaturas no Sul

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu três alertas de perigo para chuvas intensas e tempestades até a meia-noite deste domingo, válidos para diversas áreas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Os alertas abrangem três áreas:

norte do Amazonas, todo o estado de Roraima e parte do Pará;

faixa que contempla diversos municípios do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte;

sul de Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná, quase todo o estado de Santa Catarina, alguns municípios do sul de São Paulo e parte do norte do Rio Grande do Sul.

Há, ainda, avisos de perigo potencial, por motivos diversos. São eles:

vendaval para municípios da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai;

tempestade para sul de Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná, quase todo o estado de Santa Catarina, alguns municípios do sul de São Paulo e parte do norte do Rio Grande do Sul;

baixa umidade em parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo;

chuva intensa em todo o território da região norte, além de parte de Mato Grosso, do Piauí, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.

Na região sul, a formação de um ciclone extratropical na Patagônia argentina derrubará as temperaturas a partir de segunda-feira. Será a primeira onda de frio de 2026, com possíveis recordes de baixas temperaturas no ano.

A previsão é que as mínimas cheguem perto do 0ºC nos municípios serranos da região sul e entre 5ºC e 10ºC em outras diversas cidades, de acordo com a MetSul Meteorologia. Os ventos podem chegar a cerca de 90 km/h no litoral.