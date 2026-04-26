SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo baleado no peito e na perna, um homem sacou uma arma e atirou contra uma multidão, ferindo três pessoas na madrugada deste sábado (25) em uma distribuidora de bebidas em Água Quente, no Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A confusão começou quando um suspeito não identificado atirou no peito e na perna de um homem. O autor desses disparos fugiu logo em seguida.

Mesmo ferido, o homem atingido sacou um revólver e disparou contra as pessoas ao redor. "Esses disparos atingiram outros dois homens e uma mulher, todos adultos", informa em nota a PM do Distrito Federal.

As quatro pessoas baleadas foram atendidas no Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes, em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. A polícia, que dispersou a aglomeração por volta das 5h20, confirmou a entrada das vítimas na unidade de saúde.

O homem que atirou na multidão foi transferido para o Hospital Regional de Taguatinga. A mudança ocorreu em razão da gravidade dos ferimentos.

As investigações já começaram. "O primeiro autor não foi localizado até o momento", diz a PM, que repassou o caso para a 27ª Delegacia de Polícia Civil.

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