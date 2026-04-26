SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem invadiu a Embaixada do Iraque no Distrito Federal na tarde deste sábado (25), mas fugiu sem levar nada, após ser flagrado pela vigilância.

Após a invasão, o suspeito cortou cabos de energia na parte dos fundos do órgão. Segundo a polícia, o caso ocorreu por volta das 13h40 na SES Quadra 815, na Asa Sul.

Ao ser visto, o criminoso teria ido em direção a um segurança com uma faca em punho. Em relato à Polícia Civil, o funcionário, que estava dentro da Embaixada quando viu o furto, disse ter atirado duas vezes contra o chão na tentativa de afastá-lo.

Depois dos disparos, o suspeito fugiu e abandonou a fiação que pretendia furtar. Na sequência, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento na região e instruiu os representantes do corpo diplomático a registrar um boletim de ocorrência.

O homem ainda não foi preso. A 1ª DP investiga o caso e tentava, até ontem, imagens do circuito de segurança para identificá-lo.

A reportagem entrou em contato com o Itamaraty e com a Embaixada do Iraque no Brasil. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.