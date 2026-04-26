SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor pernambucano Anderson de Jesus Gomes Ribeiro, o Anderson Neiff, 24, conhecido como o rei do brega funk, foi baleado no ombro e encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, na manhã deste domingo (26). Ele permanece sob cuidados médicos.

O veículo em que estavam o cantor e integrantes de sua equipe foi atingido por tiros ao passar pela avenida Nove de Julho, no Jardim Paulista, na zona sul, por volta das 6h. Antes, a Polícia Militar havia informado que os disparos aconteceram no túnel Max Feffer, localizado a alguns metros do local que consta em boletim de ocorrência.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio. Câmeras de segurança da empresa Gabriel registraram a movimentação. As imagens mostram motociclistas acompanhando a van na cor cinza em que estavam os músicos. Na sequência, os motoqueiros fazem uma conversão e fogem.

Integrantes da banda contaram a policiais civis que Neiff e sua equipe se apresentaram momentos antes no Tito Lounge, no Jardim São Luís, também na zona sul. Em determinado momento, presenciaram uma discussão entre um casal, motivada por ciúmes, após a mulher olhar insistentemente para os músicos.

Ainda segundo o relato presente no boletim de ocorrência ao qual a Folha teve acesso, os componentes do grupo tiravam fotos com fãs do lado de fora da casa noturna quando perceberam a presença de três homens usando capacetes ao lado de motocicletas. De acordo com o depoimento, o trio aparentava aguardar a saída da van do local.

Conforme o relato, assim que o veículo deixou a avenida Maria Coelho Aguiar passou a ser acompanhado pelos motoqueiros. Os tiros ocorreram quando o automóvel em que estava Neiff precisou parar na altura do número 5.730 da avenida Nove de Julho, devido ao trânsito. O registro de ocorrência cita entre cinco e seis disparos. Um deles atingiu Neiff no ombro ?ele foi o único ferido.

O motorista acelerou e seguiu para o Hospital Sírio-Libanês, onde o cantor aguarda procedimento cirúrgico. O responsável pelo depoimento afirmou que a discussão entre o casal foi o único fato diferente naquela noite, e afastou qualquer envolvimento da banda com práticas criminosas.

Os autores dos tiros fugiram. A ocorrência foi registrada no 14º DP.