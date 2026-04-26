RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um trabalhador morreu na tarde deste domingo (26) após sofrer um acidente durante montagem do palco para o show da Shakira em Copacabana, Zona Sul do Rio, no próximo final de semana.
Segundo informações preliminares, uma estrutura de montagem de palco desabou e atingiu o trabalhador. Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento que o homem fica preso nas ferragens e colegas socorrem com ajuda de um maquinário hidráulico.
A vítima foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a morte ao UOL.
A Polícia Civil investiga o caso por meio da 12ª DP (Copacabana). A corporação acionou a perícia para o local, na altura do posto 3 da praia, e apura as causas do desabamento.
A organização do evento foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para esclarecimentos sobre o acidente.
ESTRUTURA DO SHOW
O palco montado para a apresentação de Shakira é o maior já feito para o projeto Todo Mundo no Rio. A estrutura terá 1.325 metros quadrados e uma passarela de 25 metros de comprimento.
A organização também instala 16 torres de som e vídeo ao longo da praia de Copacabana. Cada telão de LED posicionado na área em frente ao palco tem 45 metros quadrados.