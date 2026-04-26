SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem que trabalhava na montagem do palco da cantora Shakira, que fará um show em Copacabana no dia 2 de maio, morreu ao ser atingido por uma parte da estrutura neste domingo (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, o trabalhador chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o portal g1, a vítima era serralheiro e se chamava Gabriel de Jesus Firmino, 28. Ele era funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos.

O megashow gratuito da cantora colombiana Shakira em Copacabana está agendado para 2 de maio.

Shakira será a terceira atração do projeto "Todo Mundo no Rio", que promove megashows sem cobrança de ingressos em Copacabana no início de maio. Madonna foi a primeira artista a subir ao palco, em 2024, e Lady Gaga, a segunda, em 2025.