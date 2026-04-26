RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A estudante brasileira de medicina Julia Victoria Sobierai Cardoso, 23, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava em Ciudad del Este, no Paraguai, na sexta-feira (24). O caso é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o ex-namorado da vítima, que segue foragido.

Natural de Chapecó (SC) e criada em Navegantes, no litoral norte catarinense, Julia cursava medicina na Universidad de la Integración de las Américas (Unida), onde estudava desde 2025. Segundo amigos e familiares, ela tinha o sonho de se tornar pediatra.

A investigação aponta como principal suspeito o brasileiro Vitor Rangel Aguiar, 27, também estudante de medicina e ex-companheiro da vítima. Segundo relato da colega à polícia, os dois teriam discutido horas antes do crime. A reportagem não identificou quem realiza a defesa de Vitor.

De acordo com informações da Polícia Nacional e do Ministério Público do Paraguai, divulgadas pela imprensa local, a jovem foi encontrada com múltiplos ferimentos de arma branca no apartamento que dividia com uma colega, no bairro Obreiro. O corpo foi localizado pela própria colega, que acionou as autoridades.

O promotor responsável pelo caso, Osvaldo Zaracho, afirmou que equipes de criminalística recolheram vestígios no local, incluindo sangue e possíveis impressões, além de apreender objetos como uma faca e uma tesoura que serão periciados.

O suspeito não foi localizado até a noite deste domingo (26). O Ministério Público paraguaio informou que já há um protocolo de prisão em nível nacional por feminicídio e que deve formalizar um pedido de captura internacional nos próximos dias, diante da possibilidade de fuga do país.

Testemunhas, incluindo a colega de apartamento e o namorado dela, já prestaram depoimento às autoridades. A família da vítima foi comunicada pelos investigadores.

O corpo de Julia foi encaminhado para autópsia em Assunção, capital do Paraguai, onde exames devem confirmar oficialmente a causa da morte.

Em nota, a Universidad de la Integración de las Américas lamentou a morte da estudante e prestou solidariedade à família. A instituição afirmou que o nome de Julia "permanecerá na memória da comunidade universitária e de todos que compartilharam sua trajetória".

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