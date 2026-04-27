CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um descarrilamento parcial de um trem da Linha 9?Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, afeta a circulação na manhã desta segunda-feira (27) em São Paulo.

O incidente ocorreu na noite de domingo (26), por volta das 22h40, nas proximidades da Estação Berrini, na zona sul da capital. Segundo a concessionária, a operação ocorre em via única. "Ônibus PAESE foram acionados para reforçar as opções de deslocamento no trecho entre Granja Julieta a Pinheiros", diz um comunicado emitido pela empresa.

Equipes de manutenção continuam no local para o restabelecimento do serviço, segundo a concessionária. O incidente aconteceu no sentido Osasco. Não houve feridos, e os passageiros foram desembarcados com apoio das equipes de atendimento.

Equipes de manutenção atuam no local para normalizar a circulação. As causas do descarrilamento ainda são investigadas.