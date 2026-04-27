SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma fria sobre o oceano e a baixa pressão atmosférica podem causar pancadas de chuva nesta segunda-feira (27) na cidade de São Paulo, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

A chuva de intensidade moderada e rajadas de vento de até 50 km/h devem atingir a capital no meio da tarde e à noite, de acordo com o órgão da prefeitura. Durante o dia, a temperatura deve variar entre 20°C e 28°C.

Na terça-feira (27), a frente fria no litoral deve novamente provocar chuvas na capital paulista, com risco de alagamentos pontuais, segundo previsão do CGE. A temperatura máxima deve chegar a 26°C.

Dados do CGE apontam que até este domingo (26) a cidade registrou apenas 29,6 mm de chuvas em abril, 45,4% do volume esperado para o mês.

Para outras partes do país, no entanto, a previsão é de tempestades, granizo e ventania.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o norte do Paraná e a região sul do Mato Grosso do Sul devem enfrentar chuvas intensas, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A mesma previsão vale para estados da região Norte, além do Maranhão. Conforme o Inmet, a chuva forte deve ser acompanhada por ventos de até 100 km/h.

Nestes casos, o órgão orienta alguns cuidados, como não se abrigar debaixo de árvores, evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, e desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Já a região litorânea de estados do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas também devem ter pancadas de chuva rápidas e intensas nesta segunda-feita, de acordo com a previsão do Inmet.