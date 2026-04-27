RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando quatro meses para o início da Festa do Peão de Barretos, os ingressos para os shows no estádio de rodeios em uma das principais datas já estão esgotados, e a rede hoteleira sente os reflexos da procura para o evento.

A programação total da festa ainda não foi divulgada. Dos mais de cem shows previstos para os 11 dias do evento no interior paulista, cerca de 30 foram anunciados, entre eles os de Gusttavo Lima, que se apresentará nos dias 22 e 29 e será o embaixador da festa pela terceira vez. É para seu segundo show que não há mais ingressos disponíveis.

Em sua 71ª edição, a festa em Barretos (a 423 km de São Paulo) acontecerá entre 20 e 30 de agosto com investimento de R$ 25 milhões em estrutura no Parque do Peão e com a previsão da participação inédita de mais de 20 peões que disputam o circuito da PBR (Professional Bull Riders) nos Estados Unidos.

Nas duas semanas iniciais de venda de ingressos, conta Jerônimo Muzetti, presidente de Os Independentes, associação que organiza a festa, o faturamento com a venda alcançou 89% do total da edição de 2025.

"Nunca aconteceu de a gente iniciar a venda de ingressos em que colocávamos dois lotes por dia, e tivemos de trabalhar até as 22h porque só estavam aumentando os lotes, não paravam [as vendas]", disse.

Os ingressos que permitem acesso ao estádio no primeiro sábado, 22 de agosto, dia do primeiro show de Gusttavo Lima, estão no fim e a previsão é que os do dia 28 também se esgotem. O espaço comporta 55 mil pessoas nas arquibancadas e na pista, exceto camarotes.

Por isso, segundo o presidente, estão sendo criados produtos novos para os turistas, que incluem acesso ao parque, com palcos secundários, e ao camping, por exemplo. O trio elétrico, com shows normalmente nas madrugadas, deverá percorrer as ruas do parque no início da noite, para esse público que não terá acesso ao estádio.

"Teremos no parque 30 mil, 40 mil pessoas que não entrarão no estádio." O trio deve iniciar o percurso no meio do camping e percorrer as ruas da feira comercial, onde estão os restaurantes, lanchonetes e lojas de produtos ligados ao universo sertanejo.

O principal mercado até aqui é o paulista, em que moradores de 622 dos 645 municípios compraram ingressos para a festa deste ano. O foco é chegar aos 100%, após vender bilhetes para 639 cidades no ano passado.

Apesar da busca acelerada por ingressos, a avaliação de Muzetti é a de que a festa mantenha o público do ano passado, cerca de 900 mil visitantes, e que eventos de abrangência nacional não estão tendo dificuldades neste ano, ao contrário de outros mais regionalizados, dentro ou não do setor de entretenimento.

"Vi feiras, como Rio Verde [Tecnoshow, de máquinas], que não tiveram a evolução do ano passado, porque lá está passando por dificuldade, mas para eventos está comprando, está indo. Isso é um bom sinal para nós. [...] Vejo muitos eventos passando dificuldades, eventos que ficaram no seu DDD somente, que têm dado prejuízo e não têm o respaldo financeiro que o evento precisava. Mas consolidados, como Barretos, Carnaval, Rock in Rio e Lollapalooza são sólidos."

Entre os investimentos no Parque do Peão estão a construção de um novo módulo de camarotes a um custo de R$ 5 milhões no estádio projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012), que também receberá uma estrutura fixa para o painel de LED na arena, que terá 14 metros em cada face, ante os 9 metros atuais.

Nas arenas, a busca pela parceria com a PBR para a vinda de competidores que disputam o circuito norte-americano será possível porque, neste ano, não haverá coincidência de datas entre Barretos e etapas da competição nos Estados Unidos.

O cenário de alta procura se reflete na rede hoteleira. O Barretos Park Hotel, instalado dentro do Parque do Peão, não tem mais vagas para o segundo final de semana da festa.

A demanda, segundo a direção do hotel, aumentou após Gusttavo Lima ter sido anunciado embaixador do evento. A previsão é que as reservas para o primeiro final de semana sejam preenchidas nas próximas semanas.

No empreendimento, que tem 251 apartamentos e comporta cerca de mil hóspedes, há reservas de turistas de pelo menos 11 estados das cinco regiões do país, que pagam a partir de R$ 3.500 por diária (para duas pessoas) ou R$ 38.500 para a festa toda.