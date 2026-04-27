SÃOPAULO,SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão no Brasil de medicamentos que tenham a substância Clobutinol em sua composição.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União hoje e já passa a valer. A medida implica na proibição de comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso.

O Clobutinol é um fármaco geralmente utilizado para tosse. Ele é um antitussígeno de ação direta no sistema nervoso central, utilizado para tratar tosse seca e irritativa.

Agência, no entanto, alerta para que ele pode causar arritmia grave. Em justificativa, o órgão explica que a substância pode aumentar o intervalo QT, que é a medida usado no eletrocardiograma para mostrar o tempo de contração e relaxamento dos ventrículos cardíacos.

Decisão ocorreu após um parecer da Gerência de Farmacovigilância, que entendeu que seus riscos superam os benefícios. "Sendo tal situação suficientemente grave para justificar a suspensão dos medicamentos contendo esta substância", concluiu.

A suspensão vale para todos os remédios com o princípio ativo, independente do fabricante. Por isso, a Anvisa não detalha as marcas a serem afetadas, já que até os genéricos dele serão suspensos.