SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinte e dois monges budistas foram presos no principal aeroporto do Sri Lanka após autoridades encontrarem mais de 110 kg de Kush, uma variedade potente de maconha, escondidos em malas.

Agentes interceptaram o grupo ao desembarcar no Aeroporto Internacional Bandaranaike, perto de Colombo, depois de uma viagem de quatro dias a Bangkok, na Tailândia. Os suspeitos foram levados à Justiça e a corte de Negombo determinou que eles fiquem detidos por sete dias para interrogatório.

Fiscalização encontrou drogas em compartimentos falsos nas bagagens que o grupo carregava. Um porta-voz da alfândega do Sri Lanka afirmou à CBS News que cada um carregava cerca de cinco quilos do narcótico.

Apreensão foi descrita como a maior detecção única de Kush no aeroporto, segundo autoridades alfandegárias. O Daily Mirror informou que o total chegou a cerca de 112 kg de Kush e haxixe, com valor estimado em mais de 1,1 bilhão de rúpias do Sri Lanka (cerca de R$ 17 milhões).

Investigação aponta que a operação teria sido articulada por três monges de um templo na região de Jamburaliya. Eles teriam recrutado outros 19 participantes pelo Facebook e atraído parte dos mais jovens com promessas de passagens, hospedagem e alimentação grátis.

Polícia diz que os mais novos teriam sido enganados sobre o conteúdo transportado. A apuração preliminar indica que alguns foram informados de que levariam "materiais educacionais e doces" para crianças.

Casos envolvendo religiosos e drogas também já ocorreram em outros países da região. Em 2022, monges de um templo no centro da Tailândia foram expulsos após testarem positivo para metanfetamina.