SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois idosos foram agredidos por um funcionário de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Ijuí (RS), na madrugada de ontem.

Funcionário agrediu as duas vítimas durante uma discussão supostamente pela demora do atendimento no local. Um dos idosos é empurrado, cai no chão e depois leva pontapés do agressor.

Instantes depois, um segundo paciente é empurrado da porta do consultório pelo atendente da UPA e bate a cabeça ao cair no chão. Na sequência, o primeiro idoso parte para cima do agressor, que revida com socos.

O segundo idoso começou a sangrar e a gritar de dor, e uma mulher o auxilia com papéis para estancar o sangramento. A briga entre o primeiro idoso e o atendente da UPA é apartada por uma funcionária que limpava o chão da unidade.

Ninguém foi preso. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi acionada e levou os dois idosos para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Ijuí. Ambos foram liberados e encaminhados à delegacia da cidade para registro de boletim de ocorrência.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ijuí, em nota, classificou a conduta do funcionário de "atípica, descabida e unilateral". A pasta manifestou "total repúdio e perplexidade" em relação ao episódio e informou que afastou imediatamente o agressor de suas atividades.

A secretaria disse ainda que abriu uma sindicância para apurar "fatos e responsabilidades", inclusive de servidores e terceirizados responsáveis pela segurança na unidade de saúde. "A UPA se solidariza com os pacientes e seus familiares e reafirma seu compromisso com o atendimento humanizado", diz o trecho final da nota.