SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de dez anos morreu atropelado por um carro digirido por um motorista alcoolizado, em Sorocaba, no interior de São Paulo, na noite de sábado (25). Willian Henrique Santos de Lima andava de bicicleta na frente de casa no momento do acidente.

O motorista, um homem de 50 anos que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante, segundo a polícia.

O veículo estava em alta velocidade, segundo testemunhas, quando atingiu o menino na rua Luiz Animo Bono, no Jardim Santa Catarina. Ele chegou a ser socorrido e foi encaminhado ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, mas não resistiu.

O motorista foi contido por pessoas que estavam no local até a chegada da Polícia Militar.

Ele passou pelo teste de bafômetro, que deu positivo para a ingestão de álcool, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Os PMs ainda encontraram bebida alcoólica no interior do veículo.

A ocorrência foi registrada no plantão policial de Sorocaba como homicídio culposo (sem intenção) na direção de veículo. O carro foi apreendido.

Jéssyka Almeida Santos, mãe da criança, publicou homenagem ao filho nas redes sociais.

"Daria tudo por mais um abraço, por mais uma conversa boba, por ver você entrar por aquela porta. Você se foi cedo demais, mas o amor que você deixou é maior do que qualquer partida. Filho, onde que quer você esteja, saiba que meu amor por você não diminui um segundo sequer. Você não está aqui, mas o nosso 'nós' é indestrutível. Te amo para sempre",

O menino foi enterrado na manhã desta segunda-feira (27), no Cemitério Santo Antônio, em Sorocaba.