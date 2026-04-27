SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio na fiação de postes da avenida Jabaquara, na altura do número 2.550, na zona sul de São Paulo, assustou quem passava pela via na manhã desta segunda-feira (27).

O caso ocorreu por volta das 11h04, bem próximo à uma das entradas da estação São Judas do Metrô.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi acionada para atender à ocorrência logo após o início das chamas. Não houve registro de vítimas e o fogo foi extinto.

Ainda segundo a corporação, a Enel foi acionada para prestar apoio e realizar os procedimentos necessários.

Questionada na manhã desta segunda, a concessionária informou que uma equipe foi encaminhada ao local para atender a ocorrência. Segundo a empresa, a fiação atingida pelo fogo foi a da rede de telecomunicações e o impacto na rede elétrica ainda era avaliado. A Enel não informou se há imóveis em energia.

Até o momento, não foram divulgadas as causas do incêndio.