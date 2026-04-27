RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A rodovia CE-025, que liga Fortaleza a Aquiraz, cedeu na manhã desta segunda-feira (27) após as fortes chuvas que atingem o Ceará. O desmoronamento abriu uma cratera no trecho de acesso ao Porto das Dunas. Um homem morreu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após o colapso da pista. No local, as equipes encontraram veículos atingidos, entre eles um automóvel oficial e motocicletas.

Durante o atendimento, os bombeiros retiraram um homem que havia ficado sob a terra. Ele já estava morto quando foi encontrado.

A SOP (Superintendência de Obras Públicas) informou que equipes técnicas foram enviadas ao local para avaliar as condições da via e adotar as providências necessárias.

O trecho foi bloqueado, e o tráfego desviado para as rodovias CE-010 e CE-040.

Dados parciais da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) apontam chuva em pelo menos 90 municípios entre as manhãs de domingo (26) e segunda-feira (27).

Os maiores acumulados foram registrados nas regiões da Ibiapaba e do litoral de Fortaleza, áreas do centro-norte do estado que já vinham sob condições mais favoráveis desde o sábado.

A tendência é de continuidade das chuvas nessas regiões até quarta-feira (29), em razão da atuação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical).

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que acompanha a situação desde a madrugada e determinou ações às secretarias estaduais.

"Estou acompanhando, desde a madrugada, os efeitos das fortes chuvas que resultaram no desabamento de um hotel em Tianguá e na abertura de uma cratera na pista que dá acesso ao Porto das Dunas. Determinei medidas imediatas das secretarias do Governo. As nossas equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e de outros órgãos estão trabalhando de forma ininterrupta. Lamento profundamente pelas vítimas dos dois episódios."