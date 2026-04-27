SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 45 anos acessou a área de desembarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, com uma espada e ameaçou as pessoas que estavam no local, na noite deste domingo (25).

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos afirmou que o homem acessou a área pública do terminal com a arma e investiu contra pessoas que estava no local. A Polícia Militar foi acionada para contê-lo.

Segundo a PM, o homem tinha comportamento alterado e dizia frases desconexas. Os agentes tentaram abordagem verbal, mas houve resistência e foi preciso uso de arma de choque para contê-lo e desarmá-lo.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava em aparente surto psicótico.

Ninguém ficou ferido, segundo a concessionária e a PM.

Testemunhas e policiais relataram que o homem acreditava estar conversando com membros de uma facção criminosa, de acordo com registro policial.

O homem foi levado para a UPA São José, onde recebeu atendimento. O caso foi registrado como termo circuntanciado na 4ª Deatur (Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista) de Viracopos, de porte de arma branca.


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