SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirmou que apoia o projeto da "Time Square paulistana" desde que a iniciativa não desrespeite a Lei da Cidade Limpa.

"Se tiver qualquer possibilidade de afetar a Lei Cidade Limpa, vocês podem ter certeza que eu, com a minha modesta presença hoje, [mesmo] não tendo cargo, vou estar radicalmente contra", disse Kassab durante evento em Itu (SP). Até o mês passado, Kassab ocupava o cargo de secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Anunciado oficialmente na semana passada, o projeto do Boulevard São João, que levou o apelido de Times Square paulistana, foi aprovado em março pela CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana), órgão da prefeitura.

Ele prevê a instalação de quatro painéis de LED no entorno do cruzamento entre as avenidas São João e Ipiranga.

Os painéis terão 25 metros de altura e permissão para veicular até 30% do conteúdo com publicidade das 5h às 23h. O restante da programação terá vídeos de arte e a agenda cultural.

Críticos apontam que o projeto flexibiliza a Lei Cidade Limpa, uma bandeira da gestão de Gilberto Kassab, que há duas décadas baniu placas publicitárias que escondiam a arquitetura paulistana.

"A cidade de São Paulo era a cidade mais poluída visualmente do mundo. Com a Lei Cidade Limpa, ela passou a ser a cidade menos poluída visualmente do mundo. Você abalar a Lei Cidade Limpa é um gesto de desrespeito aos milhões de paulistanos que aderiram à lei, respeitam a lei, e com isso não merecem essa ação do poder público. Então, desde que seja respeitada a Lei Cidade Limpa, terá o nosso apoio", disse Kassab.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) nega qualquer desrespeito à legislação e argumenta que o projeto foi aprovado pela CPPU após dois anos de discussão.