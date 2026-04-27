SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Maíra Cardi foi às redes sociais pedir orações pela recuperação da filha Eloah, de 6 meses, que está internada com bronquiolite, doença respiratória aguda que afeta principalmente as crianças com menos de dois anos.

A condição é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, pequenas vias áreas dos pulmões, e pode levar à morte.

Os sintomas são tosse persistente, febre alta, chiado intenso no peito, dificuldade respiratória, recusa alimentar ou dificuldade para mamar, prostração excessiva, sonolência e desidratação, além de lábios e unhas arroxeados.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o VSR (vírus sincicial respiratório) é o responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das ocorrências de pneumonia em pacientes menores de 2 anos.

O SUS (Sistema Único de Saúde) passou a oferecer em fevereiro o imunizante contra o VSR para bebês prematuros e crianças com comorbidades.

O medicamento, chamado nirsevimabe, é indicado aos bebês prematuros que nasceram até a 36ª semana e 6 dias de gestação, e a crianças de até 23 meses com comorbidades como doença pulmonar crônica da prematuridade (broncodisplasia), cardiopatia congênita, anomalias congênitas das vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística, imunocomprometimento grave, de origem inata ou adquirida, e síndrome de Down.

Além do medicamento contra a bronquilite para bebês e crianças, o SUS disponibiliza para gestantes a partir da 28ª semana de gestação a proteção contra o VSR com a vacina Abrysvo, da Pfizer.

Como a bronquiolite é, na maioria das vezes, causada por vírus, não há um tratamento específico para a doença. O cuidado é voltado ao alívio dos sintomas e pode incluir medidas de suporte, como oferta de oxigênio quando necessário, hidratação adequada e, em alguns casos, uso de broncodilatadores ?remédios que ajudam a dilatar as pequenas vias aéreas dos pulmões, especialmente quando há chiado.

De acordo com o informe Vigilância das Síndromes Gripais da pasta, de janeiro a 18 de abril de 2026, das 3.488 internações por Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave) associada ao VSR, 2.827 ocorreram nesta faixa etária. Das 44 mortes, 26 (59,09%) foram de menores de 2 anos.

No mesmo período de 2025 foram 5.816 hospitalizações por VSR. Destas, 4.881 foram de pequenos com menos de 2 anos. Dos 33 óbitos, 19 (57,6%) envolveram este grupo.

VÍDEO: COMO PROTEGER OS BEBÊS DO VÍRUS CAUSADOR DA BRONQUIOLITE