SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-cônsul do Brasil no Japão foi assaltado ontem junto com sua esposa na zona oeste da capital.

O embaixador Aldemo Garcia e sua esposa, Rosângela Lesnock, tiveram os celulares e outros pertences levados no assalto. O caso aconteceu na noite de ontem em Pinheiros, em uma via nobre da capital paulista.

Vítimas foram surpreendidas pelos assaltantes antes de entrarem em um carro por aplicativo. Três homens em motos diferentes abordaram o casal, armados, e anunciaram o assalto, de acordo com o boletim de ocorrência.

Os criminosos renderam as vítimas e pegaram seus celulares. Dois aparelhos celulares foram levados, além de dinheiro em espécie e um relógio avaliado em R$3.500. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins.

O diplomata disse para a polícia que chegou a ser ameaçado enquanto os criminosos exigiam acesso aos dispositivos roubados. Nem Garcia e nem sua esposa se feriram durante a ocorrência, que aconteceu em um cruzamento de duas vias movimentadas da zona oeste, entre moradias de alto padrão e comércios.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a ocorrência e disse que o caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

O embaixador esteve como cônsul no Japão até fevereiro deste ano. Ele serviu por cinco anos na Ásia e retornou para residir no Brasil no último dia 3 de abril.