SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um professor do Ifam (Instituto Federal do Amazonas) foi alvo de mandados de busca e apreensão hoje por suspeita de praticar crimes sexuais contra alunas adolescentes em Manaus.

Os crimes teriam ocorrido nas dependências de um dos campi do Ifam na capital amazonense. Agentes cumpriram os mandados hoje pela manhã em endereços ligados ao professor, cuja identidade não foi divulgada pela Polícia Federal, responsável pelas investigações. A ação foi batizada de Sala Segura.

O suspeito, de acordo com a PF, abordava as adolescentes de forma inadequada, inclusive por aplicativos de trocas de mensagens. A investigação teve início a partir de informações encaminhadas por órgãos de proteção a crianças e adolescentes e pelo MPF (Ministério Público Federal).

O servidor público foi afastado de suas atividades e do convívio do campus, segundo o Ifam. As ações de hoje, segundo a PF, visam, além da coleta de elementos probatórios, a "proteção das possíveis vítimas" e "a garantia da lisura da instrução criminal".

Em nota, o Ifam disse ter adotado "medidas de acolhimento e proteção às possíveis vítimas, com apoio psicológico, social e emocional". O instituto acrescentou, ainda, que "não compactua com qualquer forma de violência, abuso ou conduta incompatível com o ambiente educacional e seguirá adotando todas as providências necessárias" para garantir a apuração rigorosa dos fatos e a proteção da comunidade escolar.