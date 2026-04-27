RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O homem que morreu durante montagem da estrutura do show da cantora Shakira foi imprensado entre elevadores de transporte de cargas. A morte aconteceu na tarde deste domingo (26), na praia de Copacabana. O show de Shakira acontece no próximo sábado (2)

Gabriel de Jesus Firmino, 28, era funcionário da empresa Cenoart, que tem como atividade a montagem e desmontagem de andaimes, instalação de grades e outras estruturas de aço para eventos. A reportagem telefonou e enviou mensagens para a Cenoart nesta segunda (27), mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Nas redes sociais, a empresa publica registros de montagem de shows, feiras e exposições na cidade do Rio. A companhia diz ser especializada em produção de eventos e montagem de cenários.

Testemunhas que estavam na praia de Copacabana e funcionários ouvidos pela Polícia Civil afirmaram que Gabriel trabalhava na soldagem de um dos elevadores, quando algum funcionário ordenou que uma das plataformas subisse.

Gabriel, que estava posicionado entre as plataformas dos dois elevadores, foi prensado. Funcionários tentaram descomprimir o peso da estrutura antes da chegada dos bombeiros, mas Gabriel foi resgatado já desacordado.

Ele chegou a ser levado ao hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

A Polícia Civil fez perícia no local da morte na manhã desta segunda (27). Policiais investigam de quem partiu a ordem para a movimentação do elevador.

A montagem do palco continua. A Bonus Track, empresa responsável por realizar o evento, disse que presta "todo apoio, acolhimento e solidariedade à empresa responsável, sua equipe e aos familiares da vitima".

Segundo o calendário apresentado pela Bonus Track à prefeitura e ao governo estadual, a montagem das estruturas começou no dia 30 de março. São 14 horas de trabalho diário, em turnos divididos. O trabalho está previsto para ser concluída na noite de sexta-feira (1°), véspera do show, e a desmontagem começa no domingo (3) e deve levar duas semanas.

O palco deste ano, segundo a realizadora do evento, terá 1.345 m², 85 m² a mais do que o do show da Lady Gaga, em 2025. Por conta disso, outras partes da estrutura, como a grade em treliça, portal de aço vazado feito para sustentar o palco, foram aumentados.