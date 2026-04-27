A antropóloga explicou que há uma série de cuidados e restrições a serem obedecidos para fazer as louças, especialmente na retirada do barro e na queima.

O momento ritual mais importante da produção das louças, de acordo com a antropóloga, acontece após a retirada do barro, quando as mulheres modelam pequenas peças e as depositam no buraco de onde retiraram o barro, como oferta à mãe ou vovó, do barro.

Agradecem, pedem proteção para a queima e cantam ladrões (versos) de marabaixo.

Reconhecimento

Atualmente, a tradição das louças de barro de Maruanum é perpetuada por 26 pessoas, sendo 20 mulheres, que vivem em um conjunto de 16 vilas no distrito rural quilombola de Maruanum, distante 80 quilômetros da capital Macapá. Mas há também dois homens e quatro crianças, duas meninas e dois meninos.

Na avaliação do arqueólogo Michel Bueno Flores da Silva, superintendente do Iphan no Amapá, a importância dessa tradição artesanal abre perspectiva para abertura do pedido de reconhecimento do ofício tradicional de produção de louças de barro, no território do Maruanum, que constitui a primeira etapa para o registro como Patrimônio Imaterial do Iphan.

A solicitação de registro do ofício das Louceiras do Maruanum, protagonizada pela comunidade junto ao Iphan, não apenas assegura a salvaguarda desse saber, mas também reposiciona o Amapá no cenário nacional, evidenciando sua centralidade na produção cultural brasileira e garantindo, além da visibilidade, instrumentos concretos de proteção, destacou Michel Flores da Silva.

Entre esses instrumentos, Michel ressalta a defesa dos territórios de coleta, a transmissão intergeracional do ofício e a valorização econômica alinhada aos seus sentidos culturais e espirituais.

Ana Carolina Nascimento acredita que os dois meninos que fazem a louça de barro em Maruanum hoje, "e são muito orgulhosos do seu ofício", podem levar outros colegas e amigos a fazer também a louçaria tradicional, contribuindo para a renovação dos artesãos.

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) tem alguns projetos de educação patrimonial na comunidade, que oferecem oficinas para ensinar o trabalho das louceiras.

Quem sabe outras crianças comecem também a fazer?, sugeriu a antropóloga.

Guardiã

No dia da inauguração da exposição no CNFCP, haverá uma roda de conversa, às 15h, com a presença da mestra Marciana Dias, de 85 anos de idade, guardiã desse saber no Brasil e louceira mais velha de Maruanum em atividade.

Participarão também da conversa a louceira Castorina Silva e Silva, a pesquisadora Céllia Costa e o reitor Romaro Silva, ambos do Ifap.

Marciana Dias é também mestra do grupo de marabaixo, que é uma tradição de dança e cantos do Amapá. Foi ela também que fundou a Associação de Louceiras, em 1992.