SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo inicia uma nova etapa no combate às queimadas recorrentes nesta época de seca: a partir deste ano, o órgão passará a treinar e equipar os produtores rurais de assentamentos com kits completos de combate a incêndios.

O objetivo é capacitar os agricultores para, além de prevenirem o início dos focos, também iniciarem o combate às chamas assim que elas aparecem, evitando que se alastrem por grandes áreas e dificultem o trabalho das equipes da Defesa Civil, como na série de queimadas em 2024.

Naquele ano, o estado bateu recorde de focos de incêndio. Agosto (3.612 queimadas) e setembro (2.522) foram os piores meses registrados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) na série histórica. De acordo com o levantamento do instituto, dos 645 municípios paulistas, 405 tiveram pelo menos um foco de incêndio em agosto de 2024.

A nova iniciativa será formalizada nesta terça-feira (28) durante a Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto (a 313 km da capital). Os secretários da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo assinarão uma resolução conjunta listando as ações.

Os treinamentos e entrega dos kits serão para os agricultores dos assentamentos rurais reconhecidos pela Fundação Itesp (Instituto de Terras do Estado de São Paulo), que atua na identificação, acompanhamento e apoio técnico a 140 dessas comunidades em todo o estado.

De acordo com a Defesa Civil, nos últimos meses, moradores de alguns assentamentos já vêm sendo capacitados pela Operação SP Sem Fogo para atuação em ocorrências de incêndio. Agora, o governo estadual passa a oferecer os equipamentos para a atuação em campo.

Os chamados kits estiagem reúnem equipamentos de proteção individual, como óculos, luvas, capacetes e lanternas, e ferramentas para o combate direto às chamas, como abafadores, bombas costais, sopradores e facões.

"A iniciativa reforça a atuação integrada do Estado, ampliando a capacidade de prevenção e resposta nos territórios mais vulneráveis e fortalecendo o papel das comunidades rurais na proteção ambiental e na segurança da população", afirma o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Rinaldo de Araujo Monteiro.

A Defesa Civil destaca que a entrega dos kits está condicionada à capacitação prévia dos moradores e à solicitação formal por parte dos municípios, "garantindo não apenas a distribuição dos equipamentos, mas o uso responsável, técnico e seguro. A articulação com as prefeituras segue como eixo central da estratégia, reforçando a atuação integrada entre Estado e municípios", diz o órgão, em nota à Folha de S.Paulo.

"Os assentamentos paulistas produzem, geram renda e ocupam papel relevante no desenvolvimento regional. Integrá-los de forma efetiva à política de prevenção e combate aos incêndios é reconhecer a força dessas comunidades e garantir que tenham estrutura para proteger suas famílias, sua produção e o meio ambiente", afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho.

Durante a Agrishow, a Defesa Civil também manterá equipes no local para atendimento ao público, com agentes orientando produtores e visitantes sobre as condições meteorológicas previstas para o período de estiagem e medidas de prevenção, com foco na Operação SP Sem Fogo 2026, que tem início em 1º de junho em todo o território paulista.