SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma frente fria passou pelo litoral paulista nesta segunda-feira (27) causando chuvas isoladas e fracas na região metropolitana de São Paulo. Em alguns pontos a precipitação ocorreu até com intensidade moderada, mas, devido ao rápido deslocamento das nuvens, não teve potencial para alagamentos.

A previsão para esta terça (28) é praticamente igual em todo o estado. Isso ocorre porque, mesmo se distanciando no oceano Atlântico, a frente fria ainda influencia o clima na região, aumentando a umidade e deixando o tempo instável.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as instabilidades ainda devem atuar sobre a Grande São Paulo, provocando chuviscos na madrugada e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e à noite.

A Climatempo complementa destacando que há a possibilidade de períodos de chuva mais forte acompanhados de raios, principalmente durante a tarde.

Em relação às temperaturas, elas ainda devem ficar agradáveis, com a mínima de 19°C no início da manhã e máxima que pode chegar aos 25°C à tarde.

Nesta segunda, a variação foi da mínima de 20,2°C às 6h à máxima de 28,3°C às 13h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) realizada a medição oficial da cidade.

Se no Sudeste o clima estará instável, mas com temperaturas agradáveis, na região Sul o cenário previsto para esta terça-feira será totalmente diferente, de acordo com os institutos de meteorologia.

O Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, para possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense até o início desta manhã, com previsão de temperaturas de 0°C a 3°C nessas áreas.

Esse frio é provocado por uma massa de ar polar que chegou à região na retaguarda da frente fria que já passou por São Paulo. Com isso, ocorre uma queda mais acentuada das temperaturas.

A Climatempo indica a chance de recorde de frio em Porto Alegre e em Curitiba. Na capital gaúcha, a previsão é de mínima de 9°C, o que seria a menor marca do ano. Já na capital paranaense, a máxima pode ser de 18°C. A marca atual do ano é 20,9°C.