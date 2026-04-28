SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal faz operação nesta terça-feira (28) contra um suposto esquema de corrupção na alfândega do Porto do Rio de Janeiro.

A Operação Mare Liberum, que visa reprimir o contrabando e o descaminho no local, tem apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MPF (Ministério Público Federal), e da Corregedoria da Receita Federal.

Os agentes cumprem 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Justiça também determinou o afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários, além do bloqueio de bens e restrições a atividades profissionais de nove despachantes.

As investigações apontam que o grupo liberava mercadorias irregularmente, adulterando a declaração dos produtos importados para pagar menos tributos.

Os investigados devem responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, entre outros, diz a PF.