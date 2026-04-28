exibe nesta terça-feira (28), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena, programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena.

Além disso, no Na Mesa com Datena, o sacerdote da Igreja Católica também relata situações de ameaça e pedidos de perdão inusitados. Natural de São Paulo, padre Júlio Lancellotti é reconhecido por sua defesa dos direitos humanos e atuação voltada à população em situação de rua.

No programa da TV Brasil, o convidado compartilha os desafios que enfrenta como responsável pela Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo. Durante o bate-papo com Datena, padre Júlio Lancellotti explica sua relação com as redes sociais, onde tem mais de 2 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Sobre o programa

O Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado. Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Na Mesa com Datena com padre Júlio Lancellotti - Terça-feira (28), às 21h, na TV Brasil

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